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1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

01 Ekim 2024, Salı 02:12
GAZZE’DEKİ KATLİAMLARINI LÜBNAN’A DA TAŞIYAN İSRAİL’LE TİCARET DEVAM EDERKEN, AZERBAYCAN’DA BİR DE ORTAK ASKERÎ FUAR DÜZENLENDİ.

İş birlikçilikte son nokta

Türkiye-İsrail ticaretini izlemeye devam eden gazeteci Metin Cihan: “Böyle bir dönemde, İsrail işbirlikçiliğinde geldiğimiz nokta şöyle: İsrail'in katliamları artarak devam ederken, Türkiye-İsrail-Katar ordularının üretici firmaları Azerbaycan'da güle oynaya askerî fuar düzenliyorlar.”

İsrail devlet şirketi

“Türk firması Baykar'ın ortak sponsor olduğu IAI, israil ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirket. Özel şirket bile değil. İsrail devlet şirketi." Fuarı Baykar, İsrail firması Israel Aerospace Industries (IAI) ve Katarlı savunma müteahhidi Barzan Holdings destekliyor.

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İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

Türkiye, İsrail ve Katar ordularının üretici firmalarının, Azerbaycan’da birlikte fuar düzenlemeleri tartışma konusu oldu. Baykar firmasının fuara sponsor olması eleştirildi. Baykar ise yaptğı açıklama ile kendini savundu.

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye, İsrail ve Katar ordularının üretici firmalarının, Azerbaycan’da birlikte fuar düzenlediklerini öne sürdü. Metin Cihan, sosyal medya hesabından paylaştığı şu iddiayı gündeme getirdi:

“Böyle bir dönemde, İsrail işbirlikçiliğinde geldiğimiz nokta şöyle: İsrail’in katliamları artarak devam ederken, Türkiye-İsrail-Katar orduları üretici firmaları Azerbaycan’da güle oynaya askeri fuar düzenliyorlar. Baykar’ın ortak sponsor olduğu IAI, İsrail ordusunun savaş uçaklarını ve silahlarını üreten şirket. Özel şirket bile değil. İsrail devlet şirketi.”

Metin Cihan’ın alıntıladığı uluslararası yayın kuruluşu Global Defence Insight ise mesajında şöyle yanıt verdi: “Bu etkinlik Türk firması Baykar, İsrail firması Israel Aerospace Industries (IAI) ve Katarlı savunma müteahhidi Barzan Holdings tarafından desteklenmektedir.”

BAYRAKTAR: FALSE FLAG OPERASYONLARINA ALIŞIĞIZ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Baykar’a ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Bayraktar, paylaşımında, “Bugüne kadar İsrail’den tedarik edilen Heron’ların veya yurt dışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü? Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

20 yıl önceki savunma sanayiiden örnek veren Bayraktar, Türkiye’nin İsrail’den Heron insansız hava araçlarını aldığını belirterek; “Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu” şeklinde açıklama yaptı.

BAYKAR’IN BAŞINDA ERDOĞAN’IN DAMADI VAR

İHA ve SİHA üreten Baykar Holding’in yönetim kurulu başkanlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar yapıyor.

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