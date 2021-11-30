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30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

İsrail'in tahrikleri bitmiyor - İşgali genişletmek için bir adım daha

30 Kasım 2021, Salı 00:30
ERDOĞAN’IN İKİ HAFTA ÖNCE TELEFONLA GÖRÜŞTÜĞÜ İSRAİL CUMHURBAŞKANI, HAREM-İ İBRAHİM CAMİİNİ BASTI.

HEDEF ORAYI DA YAHUDİLEŞTİRMEK

Filistin Başbakanı İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Batı Şeria’daki Harem-i İbrahim Camiine girip “Bu şehirde Yahudilerin de tarihî hakları var” iddiasında bulunmasına tepki gösterdi: “Hedef şehri Yahudileştirme hazırlıklarını ve kontrolü arttırmak.”

İSRAİL SALDIRILARININ UZANTISI

İslam İşbirliği Teşkilâtı: “Aynı zamanda Müslümanların duygularına yönelik bir kışkırtma olan ziyaret, Filistin halkının haklarına, topraklarına ve kutsallarına yönelik İsrail saldırılarının bir uzantısı. Uluslararası kurumlar İsrail’i durdurmalı.”

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İsrail’in tahrikleri bitmiyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un El Halil’deki İbrahim Camii’ne girmesi işgalin devamı için yeni bir tahrik olarak değerlendirilirken, Filistin ve İİT bu ziyareti kınadı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii’ne girmesini kınadı. Yaptığı yazılı açıklamada İştiyye, “Herzog’un İbrahim Camii’ne yaptığı baskını kızıyoruz.” ifadesini kullandı. Baskının yansımalarının tehlikesi konusunda uyarıda bulunan İştiyye, Herzog’un Halil şehrinde Yahudilerin tarihi hakka sahip olduklarına ilişkin iddialarını da reddetti. İştiyye, Herzog’un açıklamalarının, Müslüman Arap şehrine ilişkin sahte gerçekleri, kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirmek amaçlı olduğuna dikkat çekti. Halil şehrindeki halka dair gerçeklere değinen İştiyye, halkının etnik ayrımcılık ve temizliğe maruz kaldığının, kadim beldenin sokakları ve caddelerinin genel karakterinde açıkça görülen asli ahalisinin bir apartheid rejimine boyun eğmesinin istendiğinin altını çizdi.      

Işık Bayramı için ziyaret etmiş!

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog’un, 28 Kasım Pazar günü Yahudilerin “Işık Bayramı” kutlamalarına katılmak için El Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’ni ziyaret ettiği bilgisi yer almıştı. İsrail’in 1967’den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın El Halil şehrinde bulunan cami, 25 Şubat 1994’te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü. Tarihe “El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliâmı” olarak geçen saldırıda 29 Filistinli vefat etmiş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı. 

İslam İşbirliği Teşkilatı: KIŞKIRTMA

İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un önceki gün işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ne girmesine tepki gösterdi. İİT’den yapılan yazılı açıklamada, Herzog’un, Harem-i İbrahim Camii’ne girmesi kınanarak, “Ziyaret, Harem-i İbrahim’in ve şehrin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirme amaçlı olup, aynı zamanda Müslümanların duygularına yönelik bir kışkırtmadır.” ifadelerine yer verildi. Ziyaretin, Filistin halkının haklarına, topraklarına ve kutsallarına yönelik İsrail saldırılarının bir uzantısı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistin’deki kutsal ve tarihi yerleri korumak için hızlı hareket etmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, uluslar arası kurumlardan İsrail’e söz konusu ihlâllerini durdurması için baskı yapmaları istendi.

 

 

AA

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