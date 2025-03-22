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23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

İstanbul’a kayyım ekonomiyi çökertir

22 Mart 2025, Cumartesi 14:28
Karar yazarı İbrahim Kahveci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından hükümetin kayyım atamaya ekonomik gücünün olup olmadığına ilişkin olarak, ‘’Önümüzde tutuklama ve kayyum riski var ve operasyonu burada bırakacaklarını hiç sanmıyorum. Hatta başka gerilimler ve riskler de oluşacaktır. Şimdi ilk zamlar akaryakıttan başlayacak. Ve devamı kademe kademe sürecektir. Faiz artışı olursa bu sefer büyüme ve durgunluk senaryoların eşliğinde işsizlik sorunu öne çıkacaktır’’ dedi.

Haber Merkezi

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