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İstanbul Adliyesi’ndeki saldırı girişimine ilişkin son açıklamalar - 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi - 3'ü polis 6 kişi yaralandı

06 Şubat 2024, Salı 14:14
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan DHKP/C’li 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

"2 saldırgan ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Bakan Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıyı lanetledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişimini lanetleyerek, yaralanan vatandaşlara ve polislere acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yer alan polis noktasına yönelik hain saldırıyı ve faillerini lanetliyor; teröristleri etkisiz hale getirerek görevini layıkıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten kutluyor, yaralı vatandaşlarımıza ve polislerimize acil şifalar diliyorum. Huzura, barışa, adalete saldıran terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. 

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislere teşekkür eden Tunç, saldırıda yaralanan polis memurları ve vatandaşlara acil şifa diledi.

Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

AA

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