'İstanbul Avrupa’nın en kalabalık şehri olacak'

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi raporuna göre İstanbul’un 2035’te Avrupa’nın en kalabalık şehri olacağı öngörülüyor.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi (NIC) tarafından hazırlanan Küresel Eğilimler 2040 raporu açıklandı. Rapor, dünyanın geleceği için karanlık bir tabloya işaret ediyor. NIC’nin dört yılda bir hazırladığı raporda, koronavirüs pandemisi “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en çarpıcı küresel sorun” olarak nitelendirilirken, pandeminin sağlık, ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında önümüzdeki yıllarda dalga dalga büyüyecek etkileri olacağı belirtildi. Raporda, pandeminin ekonomik eşitsizliği daha da derinleştirdiğine, hükümet kaynaklarını zorladığına ve milliyetçi fikirleri körüklediğine dikkat çekildi. DW’deki habere göre karar alıcılara ve vatandaşlara önümüzdeki 20 yıl içinde dünyanın nasıl şekillendireceğine ilişkin ipucu vermeyi hedefleyen raporda, iklim değişikliğine de değinildi. İklim değişikliğinin etkilerinin yoksul ülkelerde gıda ve su sıkıntısını daha da kötüleştireceği ve küresel göçe ivme kazandıracağı da belirtildi.

Ankara da ilk 5’te yer alıyor

Raporda Türkiye’yle ilgili öngörüler de yer aldı. Raporda yer alan, önümüzdeki 20 yıla ilişkin nüfus gelişim tahminlerine göre, nüfusun artacağı ve 2040’ta dünya nüfusunun 9 milyar 200 milyona ulaşacağı öngörüldü. Beklenen 1 milyar 400 milyonluk artışa karşın, nüfus artış oranının azalacağı tahminine yer verildi. Rapora göre, nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında listenin ilk beşinde Türkiye’den iki şehir yer alıyor. İstanbul’un 2035’te listede ilk sırada yer alacağı tahmin edilirken, İstanbul’u 12 milyon ile Paris takip ediyor. Üçüncü sırada 10 milyon 600 bin ile Londra geliyor. Londra’yı Madrid takip ederken, beşinci sırada ise 6 milyon 200 bine ulaşması beklenen nüfusuyla Ankara geliyor.