İstanbul'da bazı faaliyetler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."

Şehirde bazı faaliyetler durduruldu

Vali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere de yer verdi:

"İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."