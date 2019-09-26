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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İstanbul'da bir deprem daha!

26 Eylül 2019, Perşembe 14:01
İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde ve çevre illerde hissedilen deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde gözlemlendi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. 

Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

İstanbul Havalimanı'nda çalışanlar ve yolcular kısa süreli panik yaşadı

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı.

Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü. 

Havalimanındaki bir iş yerinde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı.

"Herhalde yer delindi diye düşündüm"

Berkay Gezici, çalıştığı iş yerindeki vitrinin gidip geldiğini belirterek, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum. Deprem bayağı kötüydü. Ben herhalde yer delindi diye düşündüm." diye konuştu.

Havalimanı çalışanı Tolga Yanarkaya ise asansördeyken deprem olduğunu, Yeşilköy Havalimanı'nda böyle depremler yaşadıklarını ancak bunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu belirtti. 

Yanarkaya, deprem anında çok tedirgin olduklarını da sözlerine ekledi.

Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflardan bazıları:

Şirinevler bölgesindeki bir binada meydana gelen hafif düzeydeki tahribat

Avcılar'da E-5 karayolu yakınındaki caminin bir minaresi ağır hasar gördü.

AA

Etiketler: istanbul, deprem
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