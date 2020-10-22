İstanbul'da düşen eğitim uçağına ilişkin son gelişmeler

Özel bir firmaya ait eğitim uçağı Büyükçekmece'de boş araziye düştü. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi yaralı olarak kurtarıldı.

AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Uçağın pilotu yaralandı

Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.

Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul Valiliği: Ambulans helikopter sevk edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

Görgü tanığı: Uçağı sağa kaydırmasaydı TEM'e düşme ihtimali yüksekti

Öte yandan, uçak düştüğü anlarda aracıyla yoldan geçen görgü tanığı gazeteci Mehmet Mert, yaptığı açıklamada, Hadımköy gişelerinden TEM oOtoyolu'na doğru Çatalca'ya gitmek üzere seyir halinde olduğunu söyledi.

Göl üzerindeki viyadüğe girerken uçağın havadan sağa doğru kaydığını gördüğünü ifade eden Mert, "O an uçak ya da paraşüt olduğu tam belli ettiremedim. Sonra uçak sağa kaydığında yavaşlayarak baktım ki yere bir şey çakılmış. Hemen gazeteden birkaç kişiye ulaşmaya çalıştım. Belki de pilotun bilerek ya da bilmeyerek sağa kaydırdığını, kaydırmasaydı TEM'e düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gördüm. Yani manevra yapmıştı." dedi.