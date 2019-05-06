"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İstanbul'da seçim 23 Haziran'da

06 Mayıs 2019, Pazartesi 20:15
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı bildirildi. YSK iptal kararını, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük iddiasına dayandırdı. Yeniden seçimller 23 Haziran'da yapılacak. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alınacak.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'dan 13 bin 729 oy fazla alan İmamoğlu, yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını 17 gün sonra aldı. 

Seçimlerin ardından AK Parti ve MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), başvurdu.

YSK, AK Partinin olağanüstü itirazı için kararını bugün verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

İptal kararı, sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük iddiasına dayandırdı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

MHP’NİN İTİRAZI YARIN GÖRÜŞÜLECEK

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

AYNI ADAYLAR MI YARIŞACAK?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

OY PUSULASI BASIMI

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. 

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

YSK, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. 

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da Büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. 

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.

NTV

Etiketler: İstanbul, seçim, yenilenme, itiraz
Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kati Piri: Türkiye'de seçimle iktidarın değişeceğine güven kalmamıştır

    İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

    İstanbul'da seçim 23 Haziran'da

    YSK kararından sonra dolar 6.14 seviyelerine yükseldi

    YSK kararı sonrası CHP MYK olağansütü toplandı

    İstanbul'da seçim yenileniyor

    Venezuela’da sular durulmadı

    Motorin'e 17 kuruş zam

    ''Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur''

    Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

    YSK'nın kararı Türkiye'nin demokrasi sürecinin önünü açacaktır

    YSK İstanbul için toplandı

    AKP, MHP’ye aldığından fazlasını veriyor

    Abdullah Gül: Yazı kötü niyetli ve saygısızca

    Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü

    Hangi ülke ne kadar süre oruç tutacak?

    Futbol dünyasından 'Ramazan' mesajları...

    Şehit Ercan Can ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mısıroğlu vefat etti
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    Feyzullah ERGÜN

    Her yanımız kimyasal zehir - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.