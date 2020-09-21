İstanbul depremi yaklaşıyor

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, 99 Gölcük Depremi sonrası 30 yıl içinde büyük bir depremin olma ihtimalinin yüzde 60- 65 olarak belirlendiğini ifade ederek, “1999’dan sonra 21 yıl geçti. İstanbul depremi için yüzde 65 olan ihtimal 70’e çıktı, 75’e çıktı 80’e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde olması tabiî ki mümkün, 10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de” dedi.

Pampal, Tuz Gölü Fayı’nın Ankara Haymana’ya kadar uzandığını ifade ederek, bu fayın Ankara ve çevre iller için büyük risk oluşturduğunu aktardı. Pampal, “Ankara ciddî tehlike altında. Ankara’da deprem olmaz, deprem riski düşük zannediliyor, aslında son derece yüksek deprem tehlikesi altında olduğunu, risklerin daha da büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor” dedi.

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