İşte enflasyonun itirafı - Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam geliyor

DEVLET, MEMURU VE EMEKLİSİNİN MAAŞINA YÜZDE 20’LİK TÜFE ÜZERİNDEN ZAM YAPARKEN, VERGİLERE ÜFE ÜZERİNDEN ZAM UYGULUYOR.

GEÇEN YIL YÜZDE 9.11 İDİ, BU YIL 36.20 OLDU

2022’DEKİ vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Böylelikle yine vatandaşın cebi yanacak.

“EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI”NIN BEDELİ VATANDAŞA

YENİ zam oranının belirlenmesinden sonra diğer zamlarla zor günler yaşayan vatandaşlar, “Hani TÜİK’e göre enflasyon yüzde 19 idi, o halde vergi ve harçlara yüzde 36 zam neyin nesi? Ekonomik kurtuluş savaşının bedelini yine millet ödeyecek anlaşılan” diyerek tepkisini gösterdi.

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İşte enflasyon itirafı - Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam

2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları, TÜİK’in açıkladığı 19 küsurluk enflasyon oranının neredeyse 2 katı, geçen seneki değerleme oranının da 4 katı oldu. Diğer bir ifadeyle, bu rakamlar iktidarın enflasyon oranı itirafı olarak değerlendirildi.

2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği’yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlo taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve arttırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

Nasıl yansıyacak?

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak’tan itibaren şu şekilde belirlenecek. Süresi 6 ay olanlar için 339 lira; 1 yıl olanlar için 452 lira; 2 yıl olanlar için 738 lira; 3 yıl olanlar için 1048 lira; 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

Ehliyet harcı: 2021’de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

Trafik cezaları: Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse bazı trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

166 TL: Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar

196 TL: Emniyet kemeri takmayanlar, Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, Kask takmayanlar, Kurala uymayan yayalar, Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

392 TL: Engelli parkını zaptetme

427 TL: Seyir halinde cep telefonu kullananlar, Kırmızı ışıkta geçmek, Hız limitini yüzde 30 aşanlar, Muayene yaptırmayanlar

1823 TL: Alkollü araç kullananlar, Aracına çakar takanlar, Hız limitini yüzde 50 aşanlar 3674 TL: Ehliyetsiz araç kullananlar 9125 TL. Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar.

Yeniden Değerleme Oranı nedir?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre ÜFE’de meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV, 1-3 yaş):

Silindir hacmi 1.300 cc ve altındakiler:

1.051 TL-1261 TL,

1.431,46 TL - 1.1717,48 TL

1.301 cc-1.600 cc:

1.830 TL-2 bin 197 TL, 2 bin 492,40 TL-2 bin 992,34 TL

4001 cc ve üzerindekiler:

45 bin 932 TL-50 bin 107 TL,

62 bin 559 TL-68 bin 245,74 TL

IMEI kayıt tutarı

MOBİL telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde arttırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.