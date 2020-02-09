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9 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

İşte milletin hali

09 Şubat 2020, Pazar 00:02
Türkiye’deki insanların yüzde 91,6’sı yoksulluk sınırı olan 7 bin 229 TL’nin altında gelire sahip, yüzde 55’i borçlu, yüzde 76’sı ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor.

Themis Araştırma Şirketi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Trabzon, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde 1925 kişiyle kapsamlı bir anket çalışması yaptı. 

En büyük sorun: Hayat pahalılığı

Kapsamlı araştırmanın dikkat çeken birçok sonucu yer alıyor. Buna göre Türkiye’de yaşayan insanların ülkede çözüm beklediği ilk 5 sorun sırasıyla hayat pahalılığı, Suriyeli sığınmacılar, eğitim, adalet ve işsizlik olarak sıralanıyor. Seçmenler “bugün bir seçim olsa kim oy verirsiniz” soruna yüzde 28 oranda kararsız olduğu cevabını veriyor. Yüzde 11’lik bir kesimse oy kullanmayacağını belirtiyor. Yüzde 20.7 AKP’ye, yüzde 16 CHP’ye, yüzde 5.5 MHP’ye, yüzde 4.4 HDP’ye, yüzde 4 İYİ Parti’ye, yüzde 1.8 Saadet Partisi’ne ve kalan kesim de diğer partilere oy vereceğini belirtiyor.

Yüzde 91,6 yoksulluk sınırının altında

Ankete göre Türkiye’deki insanların yüzde 91,6’sı yoksulluk sınırı olan 7229 TL’nin altında gelire sahipken, yaklaşık yüzde 11’i ise açlık sınırı olan 2.219 TL’den daha az kazanıyor. Son 12 ayda “ailenizin maddi durumu ne oldu?” sorusuna ise yüzde 55’lik bir kesim “kötüleşti” ya da “çok kötüleşti” cevabını verirken, sadece yüzde 11’lik bir grup “iyileşti” ya da “çok iyileşti” dedi. Yüzde 34’lük bir kesimse aynı kaldı cevabını verdi.

“Çocuklarım aç” diye kendini yakan baba öldü

Hatay Valiliği, işsizlikten bunaldığı için intihar girişiminde bulunan ve yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan A.Y.’nin kalp krizi sonucu vefat ettiğini açıkladı. Hatay Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hatay Valiliği araç giriş kapısı önünde, 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 8.30’da kendine zarar verme amacıyla üzerine yanıcı madde dökerek, kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı’ya, Valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbi müdahale için Hatay Devlet Hastanesine ambulansla sevki sağlanmıştır. Hatay Devlet Hastanesi’nden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkiinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz.”

Etiketler: millet
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