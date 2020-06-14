MUHALEFET PARTİLERİ, HÜKÜMETE “AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASINI” SİYASETİNE ALET ETMEMESİ ÇAĞRISI YAPARKEN, “YETKİ ELİNİZDE, HEMEN AÇIN” DİYE SESLENDİ.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

DP LİDERİ UYSAL: YETKİ ELİNİZDE, AÇIN

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ayasofya tartışmasında hükümetin “kaçak güreş” yaptığını belirterek, “Kim bu ülkede Ayasofya'nın açılmasını istemez? Söyleyecek sözü kalmamış bir iktidarın söz gayreti! İktidar bu meseleyi de bir rekabet unsuru haline getiriyor. Yetki elinizde, alın kararı, açın!” dedi.

CHP’Lİ Öztrak: Bir kararname yeter

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışma-larıyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamanın arkasında olduklarını belirterek, “Tek adam parti devleti rejimine geçtiniz, Ayasofya kararname ile müze haline getirilmiştir. Bir kararname bu iş için yeterlidir. Elinizi tutan yok, açacaksanız hemen açın “ diye konuştu.

İYİ Parti: Açmak vazifeniz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasının hükümetin vazifesi olduğunu belirterek, “Açmayalım tartıştıralım, tartışırken siyaseti tasnif edelim, memleketin enerjisini emelim” gibi düşüncelere tenezzül edilmemesini söyledi. Ağıralioğlu, “Açalım hemen. Gereğini yapalım” dedi.

SP: Siyasete değil, ibadete açın

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da, Ayasofya’nın siyasete değil cami olarak ibadete açılması gerekti-ğini belirterek şunları söyledi: “Genel Kurulda Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili önergeye iktidarın ret oyu vermesi en hafif ifadeyle ikiyüzlülüğün apaçık göstergesidir.”

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İstismar bitsin Ayasofya ibadete açılsın



Muhalefet, iktidarın Ayasofya’yı cami olarak açma meselesini siyasete alet edip “istismar” ettiğini söylerken, Ayasofya’nın ibadete açılması çağrısında bulundu.

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması tartışması büyüyor. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Birçok hassas konu gibi Ayasofya’nın da iktidar tarafından istismar edildiğine şahitlik ediyoruz. Ayasofya, iktidarın istediği herhangi bir zamanda gündemi meşgul etmek için kullanacağı bir malzeme olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, ‘Önce Sultan Ahmet’i doldurun, sonra Ayasofya’ya bakarız’ demesinin üzerinden sadece bir yıl geçmiştir. İktidar, siyaseten tıkandığı zamanlarda geçmişteki tavrıyla tutarsızlık içeren yeni bir tavırla suni gündemler oluşturabiliyor. Tutarsızlığı kabul etmiyoruz ve değerlerimizi daha fazla istismar etmeyin diyoruz. Bununla birlikte Ayasofya’nın cami olarak açılması için samimiyetle yapılacak bütün çalışmaların da destekçisi olacağız. Saadet Partisi olarak çağrımızı tekrarlıyoruz; “Ayasofya siyasete değil, ibadete açılsın” dedi.

Bu mesele bile rekabet unsuru yapılıyor

Karaduman, “Genel Kurulda Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili önergeye iktidarın ret oyu vermesi en hafif ifadeyle ikiyüzlülüğün apaçık göstergesidir. Saadet Partisi olarak iktidarın Ayasofya’yı cami olarak ibadete açmasına yönelik adımlarını destekleyeceğiz. Ama iktidar Ayasofya’yı konuşmak için değil açmak için gayret göstermelidir” diye konuştu.

UYSAL: KAÇAK GÜREŞMEYİN, AYASOFYAYI AÇIN

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, Ayasofya tartışmasında “kaçak güreş” olduğunu belirterek, “Kim bu ülkede Ayasofya’nın açılmasını istemez? Söyleyecek sözü kalmamış bir iktidarın söz gayreti! İktidar bu meseleyi de bir rekabet unsuru haline getiriyor. Yetki elinizde, alın kararı, açın!” dedi.

Bir kararnameye bakar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Ayasofya kararname ile müze haline getirilmiştir. Dolayısıyla bu durum bir kararname ile değiştirebilir ve bunun için de artık öyle eskisi gibi bakanları falan dolaşmasına gerek yok. Sarayın başındaki AK Parti Genel Başkanının çıkaracağı bir kararname bu iş için yeterlidir. 17 yıldır ‘vesayet’ dediler, şunu dediler, bunu dediler şimdi ellerini tutan yok. Açmak mı istiyorlar Ayasofya’yı, bir kararname çıkarırlar açarlar ama onlar ne yapıyor? ‘Danıştay kararını bekleyeceğiz, Meclisin burada bir görüşü olur mu onu bekleyeceğiz’. Bunların hiçbirine gerek yok. Sayın Erdoğan yetki sizde, açacaksanız açın. Bizim yani diğer arkadaşlarımızın söyledikleri, bakıyorum hep böyle bir yerlerden bir şeyler cımbızlanıyor, çıkarılıyor. Bizim görüşümüz açıktır; bir kere daha tekrarlıyorum, açacaksanız açın elinizi tutan yok, bir kararnameye bakar. Bunu suistimal etmeyin, ülkenin her sıkıntıya girdiği dönemde bunları ortaya çıkarmayın.”

Açmak vazifenizdir

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili Meclis’te verdikleri önergeyi hatırlatarak, “Açın dedik. Açmak, hem sizin tarihe hem ceddinize hem İstanbul’u size fethetmiş şanlı bir kumandana ve onun şerefli ordusuna vazifenizdir” dedi. Önergenin “Biz sizin teklifinizden birkaç adım öndeyiz” gibi bir gerekçeyle reddedildiğini söyleyen Ağıralioğlu, “Problem bu ise derhal açacaksınız. Açmayalım tartıştıralım, tartışırken siyaseti tasnif edelim, memleketin enerjisini emelim. Bunlara hiç tenezzül etmeyelim. Açalım hemen. Gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.