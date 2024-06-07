İYİ Parti’den Akşener’e tepki

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme İYİ Parti’de eleştirilere yol açtı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, görüşmenin partiyi bağlamadığını vurgulayarak, ‘Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır’ dedi. PolitikYol’dan Altan Sancar’a yaptığı değerlendirmede, Erdoğan-Akşener görüşmesinin İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuş olmasına işaret etti. Bu ayrıntıyı “Bu da demek oluyor ki taraflarca bu görüşmenin kamuoyu tarafından bilinmesi istenmiştir” şeklinde değerlendiren Poyraz, İYİ Parti’nin de görüşmeyi basından öğrenmiş olduğunu aktardı. Haber Merkezi

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