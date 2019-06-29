Japonya'da Uygur protestosu

Uygurlar, Tibetliler ve bazı Çinli muhalifler, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya'nın Osaka kentinde Pekin yönetimini protesto etti.

Japonların da büyük ölçüde destek verdiği protesto yürüyüşünde Doğu Türkistan ve Tibet bayrakları taşıyan eylemciler, dünya liderlerinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e baskı yapmasını istedi. Göstericiler Doğu Türkistan ve Tibet'teki insan hakları ihlallerinin son bulmasını isterken kimi göstericiler de Hong Kong'da son yaşanan gelişmeleri protesto etti. Ellerini ve ayaklarını zincirleyerek yürüyen Uygur eylemciler, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği ve milyonlarca Uygur Türkünü zorla tuttuğu toplama kamplarının kapatılmasını istedi. Tayvanlı protestocu Yu-Shih Liao, "Umarım bir mesaj verebiliriz. Çünkü haberlerde herkesin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i çok soğuk bir yüzle karşıladığını okudum. İşte bizim yapmamız gereken bu ve daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çin'e, G-20 ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olabilirsiniz ama bu sizin yaptığınız insan hakları ihlallerini onayladığımız anlamına gelmez mesajı vermeliyiz." diye konuştu. Euronews Türkçe

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