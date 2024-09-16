Japonya’dan Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu

Japonya, iltica başvurularındaki artış ve kaçak çalışma gibi sorunlarla mücadele kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kapıda vize uygulamasına son veriyor.

Embassy of Japan’da yer alan habere göre Japonya, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize zorunluluğu getireceğini belirtti. Önceden kapıda alınabilen vize ile giriş yapılabilirken, yeni uygulama ile artık seyahatten önce Japonya’nın ilgili konsolosluklarına başvurarak vize alınması gerek. Türkiye vatandaşları, Japonya’ya seyahat etmeden önce bu yeni duruma hazırlıklı olmalı ve seyahat planlarını vize başvurusu sürecine göre yeniden gözden geçirmeli. Haber Merkezi

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