Kabine toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın (27 Eylül) toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesi Koronavirüs salgını olacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları Koronavirüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye’deki gelişmeler. NTV’de yer alan habere göre, salgında yeni vak’a sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekânlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi tedbirlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

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