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21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kabinede 3 Bakanlıkta yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Nisan 2021, Çarşamba 02:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Derya Yanık atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öz geçmişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Vedat Bilgin atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in öz geçmişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.

Ticaret Bakanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982’de Trabzon Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Washington State University School of Economic Sciences’de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama Uzmanı olarak çalıştı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.

Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. ve 27. dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM’de Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapan Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2014 yılında AK Parti MYK üyeliğine seçilerek AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulunan Muş, AK Parti’nin 2. Olağanüstü Kongresinde tekrar MKYK üyeliğine seçildi.

Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği, MYK üyeliği yaptı ve İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyordu.

İngilizce bilen Muş, evli ve bir çocuk babası.

AA

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