Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, bir öğretmeni azarladı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Toprak, bir öğretmenin ayak ayaküstüne attığını fark etti. Öğretmene tepki gösteren Vali Toprak, “Sen öğretmen misin? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde, güzel duygularla karşınıza geliyorum, güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak, bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır” ifadelerini kullandı. Toprak, daha sonra yaptığı açıklamada tepki gösterdiği kişinin gazeteci olduğunu belirtti. Toprak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya’nın Ögretmenler Gününde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım.” Toprak’ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayınladığı bir videosunda Konya Vali’sini şu şekilde eleştirdi:“Koskoca valisin, koskoca öğretmeni aşağılıyorsun herkesin ortasında. Daha yeni böyle bir olay oldu. Yalova’da bir öğretmen intihar etti bir valinin azarlaması üzerine. Yapmayın arkadaşlar, bir öğretmeni valinin karşısında nasıl oturduğuna göre mi değerlendireceksiniz. Herkes el pençe divan mı dursun? Bu mu mesele şimdi? Kalp kırmaya değer mi? İnsanların kalplerini kırmak çok kolay. O kalpleri yeniden tamir etmek, onarmak çok zor.”

İstanbul - Yeni Asya