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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kamuya güvenin artması, yolsuzluk ve yoksulluğun azalmasına bağlı

16 Şubat 2022, Çarşamba 20:01
Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye 180 ülke arasında 96. sırada yer alırken, Ekonomik Özgürlük Endeksi’ne göre 107. sıraya geriledi. Prof. Dr. Sinan Alçın, yoksulluk-yolsuzluk ilişkisini yorumladı.

Prof. Dr. Sinan Alçın, “Devletin ekonomik faaliyetleri, özel teşebbüste bulunmak isteyen yatırımcıların iştahını azaltmamalı, imkanlarını sınırlandırmamalıdır. Sermaye birikiminin serbestleşmesi ve yolsuzluk algısının azalması için anayasal düzenleyici ve denetleyici kurumların güçlendirilmesi, şeffaflığın arttırılması ve haksız rekabetin engellenmesi şarttır” şeklinde konuştu. Independent Türkçe’nin haberine göre, 2001’de güçlü ekonomiye geçiş programında şeffaflığın arttırılmasının planlandığını hatırlatan Alçın, kamuya güvenin artmasının da yolsuzluğun ve yoksulluğun azalmasından geçtiğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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