Kanal İstanbul güzergahında çalışmalar başladı

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergâh havadan görüntülendi.

Güzergâhta bulunan Sazlıdere Barajını balçıktan temizleme çalışmalarının yapıldığı görüldü. Sputnik’in haberine göre, Küçükçekmece Gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergâhta tır garajları, gecekondular bulunurken, bir çok alan da sazlıkların içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğunun 40-45 kilometre olması bekleniyor.

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