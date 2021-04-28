MART’TAKİ ERKEN GEVŞEMENİN FATURASI AĞIR OLDU. GEÇ GELEN KAPANMA İSE ESNAFI DAHA DA PERİŞAN EDECEK.

VAK’A VE VEFAT SAYILARI ARTINCA

Geçen ay bütün uyarılara rağmen “kısmî normalleşme” adı altında kısıtlamaların gevşetilmesi vak’a ve vefat sayılarının katlanarak artmasına yol açtı. Salgın ortamında başka toplantılara izin vermeyen iktidar partisinin lebaleb kongre yapmaktaki ısrarı da tablonun ağırlaşmasında etkili oldu.

ESNAF VE DAR GELİRLİLER NE YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanma kararına muhalefetten ilk tepkiler, “kararın doğru olduğu, ancak geç kalındığı” yönünde olurken, zaten zor durumda olan esnafa ve dar gelirlilere yönelik bir maddî destek açıklanmaması da eleştiri konusu oldu.

***

Kapanma VAR destek paketi YOK

Türkiye’de muhalefet hükümetin 17 günlük tam kapanma kararına tepki gösterdi. Muhalefet temsilcileri, iş yerlerinin herhangi bir malÎ destek sunulmaksızın kapatılacak olmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma kararına muhalefetten ilk tepkiler, “kararın doğru olduğu ancak geç kalındığı” yönünde. Esnafa ve dar gelirlilere yönelik maddî destek açıklanmaması da tepkilere yol açtı. CHP milletvekilleri sosyal medya hesapları üzerinden tam kapanma kararına ilk tepkilerinde, halka dönük ‘maddî destek’ açıklanmamasına tepki gösterdi.

Faturaları devlet karşılasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise “Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise “18 günlük tam kapanmadan olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ekonomik destek verilmeli; elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları kapanma süresince devlet tarafından karşılanmalıdır” önerisinde bulundu.

***

Mağdur oldular

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise kararı desteklediklerini, ancak “acilen bir destek programı açıklanmasını beklediklerini” kaydetti: “Biz DEVA Partisi olarak en az 2 haftalık kapanmanın gerekli olduğunu söylüyorduk. Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza destek paketi açıklanması gerekiyordu. Küçük işletmeciler, esnaf, yevmiyeyle geçinenler, bütün bu vatandaşlarımız 3 hafta boyunca mağdur kaldılar. Biz hükümetten acilen bir destek programı açıklamasını bekliyoruz. Kapanma ancak destekle ve etkin bir aşılama programıyla beraber olmalıdır.”

***

Esnaf kredi değil, hibe istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tam kapanma kararına hazırlıklı olmadıklarını belirtti.

Palandöken, esnafın kredileri ödeyemediğini, yardımların hibe şeklinde olması gerektiğini ifade etti. Esnaflar, tam kapanma döneminde kira desteği başta olmak üzere bazı destekler verilmesi gerektiğine dikkat çekerken, yardımların da hibe şeklinde olması çağrısında bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Bloomberg HT yayınında kabineden çıkan tam kapanma kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Krediyi aldık ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı” ifadelerini kullandı. Tam kapanma kararı beklemediklerini ve karara hazırlıklı olmadıklarını söyleyen Palandöken, işletmelere kira yardımı çağrısında da bulundu.

Ankara – Fatih Karagöz

***

O parayı müteahhite değil, vatandaşa ödeyin

Gelecek Partisi tam kapanma açıklamasında herhangi bir destek paketinin açıklanmamasına tepki gösterdi.

Gelecek Partisi’nin bu konuda yayınladığı video mesajda, “18 günlük devlet garantili 1,5 milyar liranın müteahhitlere değil, vatandaşlara ödenmesi” çağrısı şu şekilde dile getirildi:

“Bu 18 günde geçmediğimiz köprülerden, tünellerden, binmediğimiz trenlerden, inmediğimiz garlardan, uçak yüzü görmememize rağmen havalimanlarından, hazinenin müteahhitlere ödeyeceği para tam 1,5 milyar lira. Gelecek Partisi olarak teklifimiz şudur, bu 18 günlük devlet garantili 1,5 milyar lirayı müteahhitlere değil, vatandaşlara ödeyin.”