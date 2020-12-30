Karanlığın en son noktasındayız

“Örgütlenme hakkı fiilÎ olarak daraltılmış durumda” diye konuşan Mustafa Yeneroğlu, “İşte bu tablo artık karanlığın en son noktasına doğru çok yaklaştığımızı gösteriyor” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu “2020 Yılı Hukuk Devleti Karnesi”ni açıklarken, “İktidarın 2020 yılı hukuk karnesi Nijerya, İran, Uganda, Angola gibi ülkelerle aynı klasmandadır” dedi. Türkiye’nin popülist-otoriter bir anlayışla yönetildiğini, 3Y ile mücadele etmek için yola çıkan iktidarın bugün “yolsuzlukların, yoksulluğun ve yasakların asıl kaynağı” olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Unutmayın! Ne kadar yasak, o kadar yolsuzluk ve yoksulluk. Bu evrensel bir kuraldır” dedi.

HUKUK DEVLETİNDEN UZAKLAŞMA

Hukuk devletinden ve demokrasiden uzaklaşmayı cebindeki paranın her geçen gün daha fazla erimesinden, her gün daha da zorlayan hayat pahalılığından anlayabileceğini söyleyen Yeneroğlu, “Ne kadar az hukuk, ne kadar az demokrasi, o kadar pahalı hayat! İktidar ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getirmiştir. Güvenlik sorunu haline getirilen konularda toplumun konuşması imkansızdır” diye konuştu.

“Cezaevlerinde ve göz altılarda; çıplak arama iddiaları, kelepçeli muayene ve kaba dayak uygulamalarının gerçekleştiği iddia edilmektedir. Ancak bu iddialar etkin bir şekilde soruşturulmamaktadır” diyen Mustafa Yeneroğlu, “Cezaevlerinde ciddî sağlık ve yaşam hakkı ihlâlleri yaşanmaktadır. Cezaevlerinde kapasitenin üstünde mahpus bulunması kendi başına büyük bir hak ihlâli iken, bu yoğunluk Covid-19 salgını açısından ayrıca ciddî bir risk oluşturmaktadır” dedi.

KARANLIĞIN EN SON NOKTASI

“Dernek ve vakıfların yönetimine kayyım atama yasası Meclis’ten geçti. Örgütlenme hakkı fiilî olarak daraltılmış durumda” diye konuşan Mustafa Yeneroğlu, “İşte bu tablo artık karanlığın en son noktasına doğru çok yaklaştığımızı gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanının hukuk devleti anlayışı ne ise demokrasi anlayışı da aynı olduğunu da söyleyen Yeneroğlu, “Bildiğiniz üzere son günlerde yerli ve millî muhalefet inşa etmekten ve bunun kendilerine nasip olacağından bahsediyor. Doğruya doğru, bu olsa olsa ancak Cumhurbaşkanına nasip olur. Allah söyletmiş. Ancak anlamadığı bir şey var; demokrasi bir tiyatro değildir. Burası da Rusya değildir. Milletimiz de köle değildir. Herşeyin farkındadır” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA