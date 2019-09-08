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8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Kardeş Eli'nden Yetimlere Aşure İftarı!

08 Eylül 2019, Pazar 21:45
Hicri yılbaşının ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü yani 9 Eylül 2019 Pazartesi günü olan Aşure Günü’dür. Bu doğrultuda dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahibi insanlara kardeş elinin uzanmasına vesile olan Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Aşure Günü'nde de örnek uygulamalara imza atarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya devam ediyor.

Aşure Günü'nde gerçekleştirecek iftar etkinliğine ilişkin Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Hadis-i Şerif'in belirttiği gibi; "Aşure Günü Zerre Kadar Sadaka ve Zekat Veren Kimse, Uhud Dağı Kadar Sevaba Kavuşur"

Bizler de Kardeş Eli olarak siz değerli hayır severlerin desteği ile bu aşure gününde Türkiye, Yemen, Gazze, Arakan, Uganda, Bangladeş, Çad, Somali ve Etiyopya'da yetimlere iftar organizasyonu gerçekleştireceğiz.

Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günüdür. Aşura'nın ise kelime anlamı arapça'da "10" anlamına gelen "Aşara" kelimesinden türemiştir.

Dinimizde bugün kıymet olarak atfedilir.

Bir Hadis-i Şerifte ise "Ramazandan sonra tutulan en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." belirtilir. Dünya'nın dört bir yanında bu faziletli orucu tutacak yardıma muhtaç mazlumlara iftarlarında kardeş eli olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Muharrem ayının onuncu günü olan aşure gününde bazı yaşanan olaylar ise;

– 10 Ekim 680 Yılında Yaşanan Kerbela Olayı,

– Hz. Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

– Hz. İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi,

– Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,

– Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,

– Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması,

– Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

– Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması,

– Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

– Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

Bu mübarek günde gerçekleştireceğimiz iftar organizasyonuna siz de bir iftar bedeli olan 15TL bağışlayarak, yetimlerin ve mazlumların dualarına konuk olabilirsiniz. 2006'dan beri insanlık için çıktığımız bu yolda sizlerin desteğiyle ulaşılmadık mazlum bırakmamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği

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