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Kardeşeli İnsani Yardım Derneği kardeşelini uzatmaya devam ediyor

13 Aralık 2019, Cuma 14:44
Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, İstanbul merkezli kurulan; dünyanın herhangi bir bölgesinde din, dil, ırk gibi ayrımlar gözetilmeksizin yardıma ihtiyaç duyan insanların yardımına koşan bir yardım derneğidir. 2006 yılından önce gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, 2006 yılı itibarıyla kurumsallaşarak Türkiye'den dünyaya uzanan bir yardım eli olmuştur.

Siz de Kardeşeli vasıtası ile muhtaç durumda bulunan insanlara uzanan bir yardım eli olabilirsiniz. Dünya üzerinde savaşlar, tabii afetler ve çeşitli sebeplerle oldukça olumsuz hayat koşulları içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan insanların varlığı vicdani bir yük olarak kendini hissettirir. Tek başınıza dünyanın diğer ucuna ulaşan yardım faaliyetlerine katılmanız oldukça zor olacaktır. Tam da bu noktada Kardeşeli İnsani Yardım Derneği gerçekleştirdiği yardım kampanyaları, yapmak istediğiniz bu bağışların yardıma muhtaç insanlara ulaşmasını sağlamaktadır.

İnsani yardım faaliyetleri yalnızca maddi anlamda gerçekleştirilen yardımlar değildir. Gerekli kültür faaliyetleri de bu yardım kampanyaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yerine getirilmektedir. İhtiyaç duyulan bölgelerde, bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projeler kapsamında kalıcı bir kültür faaliyeti de gerçekleştirilmiş olur.

Su sıkıntısı yaşanan bölgelerde tarihimizin önemli şahsiyetlerinin isimleri ile açılacak su kuyuları, okullar, mülteci durumunda yaşamını idame ettirmeye çalışan insanlara ulaştırılan yardımlar ile hem maddi hem de manevi boyutta yardım etmenin sevincini bizlerle yaşayabilirsiniz.

Derneğimizin Çalışmaları

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, genellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi İslam alemi için önemli olan günlerde gerçekleştirdiği kampanyalar ile yardıma muhtaç insanlara ulaşmaktadır. Dünyada birçok tabii afetin meydana geldiği, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin zor olduğu bölgelerde kalıcı projeler yerine getirmek Kardeşeli'nin temel çalışmaları arasında yer almaktadır. 

Dünya üzerinde bazı bölgelerde bir sağlıklı hayat alanına sahip olmayan çok sayıda insanın var olduğu bilinmektedir. Bu bölgelerde kurulan sağlıklı hayat alanları, açılan su kuyuları ve bu bölgede yaşayan insanların eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için kurulan eğitim alanları derneğimiz kapsamında gerçekleştirilen kampanyalar ile hayata geçirilmektedir. Yardımda bulunulan bölgeler yalnızca yardım edenlerin değil, bütün insanlığın dikkatini çekecek şekilde duyurulmaktadır. İnsani yardım dernekleri arasında en geniş kapsamlı projelere imza atan derneklerden birisi olan Kardeşeli, mazlumların günlük hayatlarını kolaylaştıran ve geleceklerini şekillendirmelerine yardım eden projeler hazırlamaktadır. 

Derneğin çalışmaları arasında Afrika bölgesinde kör olma riski ile hayatını sürdüren insanların ameliyatları (katarakt ameliyatı) için yürütülen bir kampanya da bulunmaktadır. Afrika ülkelerine yardım faaliyetimiz kapsamında yapacağınız küçük bir bağış ile bir insanın gözüne ışık olabilmenizi sağlayan dernek, gönüllü yardımları da kabul etmektedir. Dernek kampanyaları sonucu toplanan yardımları yardım bölgelerine ulaştırarak insanların yüzündeki tebessümlerin canlı şahidi olmayı da tercih edebilirsiniz. Kardeşeli'ne yapmış olduğunuz bağışlar çerçevesinde daha nice kampanyalara imza atacak, dünyaya bir yardım köprüsü olmaya devam edecektir.

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