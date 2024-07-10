Kastamonu'da Bediüzzaman Mevlidi

TARİHÎ NASRULLAH CAMİİNDE EDA EDİLEN MEVLİDE KATILANLARA, KARDEŞLİĞİN PEKİŞMESİNİN NİŞANESİ OLARAK UHUVVET RİSALESİ DAĞITILDI.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile; yakın hizmetinde bulunan Mehmet Feyzi Efendi, Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin Ağabeyler ve ahirete irtihal etmiş Kastamonulu Nur Talebelerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere mevlid okutuldu. Reşha Vakfınca her yıl mutad olarak tertiplenen mevlid programı geçtiğimiz Pazar günü tarihî Nasrullah Camiinde eda edildi. Risale-i Nur gruplarının iştirak ettiği mevlide yoğun bir katılım oldu. Mevlidin sonunda, okunan hatim, ihlâs ve cevşenlerin duası yapıldı. Mevlide katılanlara, kardeşliğin pekişmesinin nişanesi olarak Uhuvvet Risalesi dağıtıldı. Kur’ân-ı Kerim tilâvetiyle başlayan mevlidde Risale-i Nurlardan pasajlar da okundu. Civar il ve ilçelerden katılım fevkalâdeydi. Mevlide Yeni Asya okuyucularından da katılım olduğu görüldü. Cami önünde Risale-i Nurlar sergilendi ve satışı yapıldı. Üstadın 1936-1943 yılları arasında mecburî ikamete tâbi tutulduğu, halen müze ve medrese olarak hizmet veren evinin yanında yemek ikram edildi. Kastamonu - İbrahim Vapur



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