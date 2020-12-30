Kavala: Akıl alır gibi değil

İki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni dâvâ ve soruşturma açılarak 1155 gündür cezaevinde tutulan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun bireysel başvurusunu reddetmesine ilişkin olarak, “Son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan ve hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı hukuka uygun bulması, akıl alır gibi değildir. Yargıda en yaygın ve can yakıcı sorun siyasi mesajların ve siyasi ortamın etkisiyle alınan, sağlam gerekçelere dayanmayan ve cezalandırmaya dönüşen tutuklama uygulamalarıdır” dedi.

T24’ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti. AYM Genel Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, siyasî sebeplerle cezaevinde tutulduğunu karar altına aldığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin serbest bırakılması için Türkiye’yi uyardığı Kavala’nın haklarının ihlâl edilmediğine hükmetti. Kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmamasından şikâyet eden ve bu konuda zaman zaman açıklamalar yapan Anayasa Mahkemesi, bu kararı 1 oy farkla verdi. AYM’nin kararı sonrası yazılı açıklama yapan Kavala, “çoğunluğun hukuk normlarına uygun olmayan davranışının endişe verici olduğunu” da söyledi.

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