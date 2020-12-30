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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kavala: Akıl alır gibi değil

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:00
İki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni dâvâ ve soruşturma açılarak 1155 gündür cezaevinde tutulan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun bireysel başvurusunu reddetmesine ilişkin olarak, “Son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan ve hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı hukuka uygun bulması, akıl alır gibi değildir. Yargıda en yaygın ve can yakıcı sorun siyasi mesajların ve siyasi ortamın etkisiyle alınan, sağlam gerekçelere dayanmayan ve cezalandırmaya dönüşen tutuklama uygulamalarıdır” dedi.

T24’ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti. AYM Genel Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, siyasî sebeplerle cezaevinde tutulduğunu karar altına aldığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin serbest bırakılması için Türkiye’yi uyardığı Kavala’nın haklarının ihlâl edilmediğine hükmetti. Kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmamasından şikâyet eden ve bu konuda zaman zaman açıklamalar yapan Anayasa Mahkemesi, bu kararı 1 oy farkla verdi. AYM’nin kararı sonrası yazılı açıklama yapan Kavala, “çoğunluğun hukuk normlarına uygun olmayan davranışının endişe verici olduğunu” da söyledi.

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  • Hüseyin İlhan

    1.1.2021 12:10:21

    Merhum başbakan ve.c.başkanımız Süleyman Demirel'in bir tabiri vardı.'KESER DÖNER SAP DÖNER,BİRGÜN HESAP DÖNER., Evet bugünkü yanlış ve haksızları yapanlar sanmasınki aynı hesaplar devam edecek.Boynuzsuz koçun maruz kaldığı haksızlığı boynuzlu koçtan alacağına imanımız tamdır. Ha bugün boynuzlu koç görünenlerin yarın yüzkarası olarak anılacağınada kanaatimiz tamdır.

  • Sezai MUMCU

    1.1.2021 00:15:31

    Akil ALMAZ bir fitne ve fesadin icinde olup bunun icin organize oldugu kesinlikle bilinen adreslerle baglintilari isbirlikleri tartisma götürmeyen kisilerin KÜRESEL PARA GÜCÜYLE DOKUNULMAZLIGI sütten cikmis akkasik gibi istedikleri ve cogunlukla bunu basardiklarini görüyoruz. Bunun sebebi sudur: KÜCÜK SUCLAR KÜCÜK MAHKEMELERDE ACILEN GÖRÜLÜR. BÜYÜK SUCLAR BÜYÜK MAHKEMELERE BIRAKILIR. Dünya'da islenen GLOBAL/KÜRESEL fitne ve fesadin cezasini Dünya'da verebilecek bir MAHKEME YOKTUR onlar bir MAHKEME-I KÜBRAYA BIRAKILIR!

Risale-i Nur Külliyatı

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