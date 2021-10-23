Kavala’dan Erdoğan’a Soros cevabı

Tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, büyükelçiler kriziyle başlayan süreçte kendisi için “Soros artığı” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap verdi.

Kavala artık duruşmalara katılmanın ve savunma yapmanın anlamı kalmadığını belirtti. Kavala, serbest bırakılması için on ülke büyükelçisinin yaptığı çağrıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sert cevap üzerine bir açıklama yaptı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Kavala, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyareti dönüşü benimle ilgili kullanmış olduğu ‘Soros artığı’ gibi ifadeler son derece esef vericidir ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir” diye başladığı açıklamasında, kendisine yöneltilen suçlamaların herhangi bir delile dayanmadığını ve buna rağmen dört yıldır tutuklu olduğunu hatırlattı.