Kavala’nın faturası ağır olacak

Uluslararası Af Örgütü, iş insanı Osman Kavala’nın tahliye talebinin yine reddedilmesi sebebiyle Avrupa Konseyi ve üye devletleri Türkiye’ye karşı ihlal prosedürü uygulamaya dâvet etti.

Af Örgütü’nün açıklamasında, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmek ve ihlal prosedürünü başlatmak zorundadır. Avrupa Konseyi ve üye devletler, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır” denildi. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks’in Avrupa Konseyi ülkelerinin başkanlarına gönderdiği açık mektubu şöyle: “Türkiye’nin Osman Kavala’yı cezaevinden tahliye etmemek için öne sürdüğü gerekçeler miadını doldurdu. Türkiye’nin AİHM’in bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Kavala’nın kişi hürriyeti hakkının ihlâlidir ve Avrupa’nın insan hakları sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddî bir tehdit oluşturmaktadır. Bu dava, AİHM’in Türkiye’yi mahkûm ettiği amansız siyasî zulmün bir diğer perdesidir. Bir ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gereğince sahip olduğu yükümlülüklerini bu denli hiçe saydığı bir durumda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmek ve ihlal prosedürünü başlatmak zorundadır. Avrupa Konseyi ve üye devletler, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır.” Ankara, İstanbul - anka

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