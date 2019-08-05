Kaz Dağları'ndaki orman tahribatını binlerce kişi protesto etti

Kaz Dağları için 26 Temmuz’dan beri nöbet tutan çevreciler, bugün altın arayan şirkete ait şantiyeye doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Çanakkale’de Kaz Dağları yakınlarında bulunan Kirazlı köyüne yapılmak istenilen altın madenine karşı başlatılan "Su ve Vicdan Nöbeti" için bugün büyük buluşma gerçekleştiriliyor. Kanadalı bir şirketin yapmak istediği altın ve gümüş madenciliğine karşı çevrecilerin başlattığı inisiyatif bugün Kirazlı Balaban’da “Büyük Su ve Vicdan Nöbeti” eylemi düzenliyor. Eyleme milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar, STK’ler, köylüler, üniversite öğrencileri ve bilim insanları katıldı. Desteğe gelenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bulunuyor. Ağbaba Twitter hesabından “On binlerce kişi geleceğimize sahip çıkmak için Kaz Dağları'nda” paylaşımında bulundu. Günlerdir alanda nöbet tutan eylemciler bu sabah saat 11:00’da bir araya geldi. Eylemciler, 12:30 sıralarında şantiyeye doğru yürüyüşe geçti. Kaz Dağları'nda ne olmuştu? Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları’nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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