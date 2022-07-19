Kendimizi hiç bu kadar değersiz hissetmedik

Acil servislerden hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Aslında aciller hayati riski bulunan ve derhal müdahale edilmesi gereken hastaların, yaralıların başvurması gereken alanlar. Ancak veriler acillere keyfi başvuruların delili. Hastanelere her dört başvurudan biri acillere kaydediliyor. Bunların sadece yüzde 20’si gerçek acil, yüzde 80’iyse polikliniklerde çözülebilecek, aciliyeti olmayan başvurular. Tehdit, aşağılama, hakaretse acillerin rutinleri arasına çoktan girdi. Bıçakla, silahla acillere dalıp her türlü şiddet uygulanabiliyor. Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, gelecek göremeyen tıp öğrencileri ve asistanların yurtdışına gitmeye hazırlandığını söyledi: “Meselenin ne kadar vahim olduğunu anlatabilecek Türkçe kelimeler bulamıyorum. Kendimizi bu kadar değersiz hiç hissetmedik.”

Haber Merkezi