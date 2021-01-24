Kesinti mi, cezalandırma mı?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesintilerin cezalandırma olduğunu söyledi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesintilerin yüzde 50’ye çıkartılmasına tepki gösterdi. Ekmen, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “İktidar kendi kötü yönetiminin faturasını belediyelere kesiyor. 21 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, belediyelerin merkezi hükûmet genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesintiler yüzde 50’ye çıkartılmıştır. Bu kesintinin anlamı çok açıktır: İktidar hem kötü yönetiyor hem de kendi kötü yönetiminin maliyetini belediyelere yüklemek istiyor. Fakat ekonomideki kötü yönetim yüzünden kaybedilen milyar dolarlar, israf ve savurganlıkla oluşan bütçe açıkları belediyelerden yapılacak kesintilerle kapatılamaz.”

Rekabet hissinden bir an önce çıkmalı

“İktidarı uyarmak istiyoruz” diyen Ekmen, “Bu yüksek kesinti oranları belediyelerde ciddî bir bütçe açığı yaratır, belediye hizmetlerinin aksamasına neden olur. Bu kesinti oranları, belediyelerin zaten kısıtlı olan hizmet verme kapasitesini iyice düşürür. Hazinenin içi boşaldıkça yerel yönetimler zayıflıyor. Anayasamıza göre yerel yönetimlere görevleriyle orantılı kaynak aktarılması gerekir. Tüm gelişmiş ülkeler merkezi ve yerel kamu kurumlarının nakit planlamasını güçlendirirken, hazinenin içinin boşalması yerel yönetimlerin Anayasadan kaynaklanan gelir kapasitelerini sınırlandırıyor. Yerel yönetimlerin elinin kolunun bağlanmak istenmesi ise siyasi otoritenin hukuk ve demokrasi anlayışının geldiği vahim noktayı gösteriyor. Hazine Bakanlığı’nca güncellenen 31.12.2020 tarihli istatistiklere göre ise belediyelerin 2021 yılı için toplam borç miktarı 10.327.720.000 Türk lirasıdır. Hazineye borcu olan belediyelerin çoğunlukla 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde el değiştiren büyükşehir belediyeleri olduğu dikkate alındığında, bu düzenlemenin aynı zamanda bir cezalandırma aracı olup olmadığı tartışılacaktır. Siyasi iktidar kaybettiği belediyeler ile rekabet hissinden bir an önce çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hükümet belediyeleri iflâs ettirecek

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhurbaşkanlığı kararı ile belediyelerin devlete olan borçları karşılığında yapılan İller Bankası kesintilerinde artışa gidilmesinin yerel yönetimleri iş yapamaz hale getireceğini savundu. Karardan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Batur, “Yoksa hükümet belediyeleri iflas ettirecek” dedi. Yapılan değişiklikle, bundan sonra daha önce devlete olan borçlarına karşılık yüzde 40 kesinti yapılan belediyelerden yüzde 10 artışla yüzde 50, yine borçlarına karşılık yüzde 25 kesinti olan belediyelerden de yüzde 25 artışla yüzde 50 kesinti yapılacağını anlatan Başkan Batur, ‘Bu kararla belediyelerin bundan sonra hizmet üretmesi çok zor olacak. Bırakın hizmet üretmeyi personel giderlerini karşılamakta zorlanacaklar’’ ifadelerini kullandı.