ALİ BABACAN: İLKE VE DEĞERLERDE SAPMA OLDU. YENİ SİSTEME GEÇİLDİKTEN İKİ AY SONRA EKONOMİK KRİZ MEYDANA GELDİ.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

“Türkİye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik. İktidar partisi gittikçe erozyona uğruyor. Parlamenter sisteme geri dönmek istiyoruz. Denge ve kontrol sisteminin sağlandığı bir parlamento oluşturulmalı. Türkiye’nin yeniden güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var.”

DAVUTOĞLU’NUN DA PROJESİ

Ahmet Davutoğlu’nun kurma hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı ifade edilen siyasî partinin programında da cumhurbaşkanının sembolik olduğu, kuvvetler ayrılığının güçlü şekilde vurgulandığı “pür parlamenter sistem” önerilecek.

***

Keyfî idare kriz getirdi

AKP’nin eski bakanı ve milletvekili Ali Babacan, başlangıçta başkanlık sistemine geçtikten iki ay sonra Türkiye’de büyük bir ekonomik krizin gözlemlendiğini söyledi.

AKP’den bakanlık ve milletvekillikleri yapan Ali Babacan, partiden istifa etmesinin ardından ilk kez televizyona çıktı. Ali Babacan, Fatih Altaylı’nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında soruları cevapladı. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini belirten Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin partiden ayrılmasını istemediğini de açıkladı. Babacan daha önce atacakları bir ayrılık adımının mevcut düzeni olumsuz etkileyeceği korkusuyla bundan kaçındıklarını ifade etti. Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili kendini büyük bir vebal altında hissettiğini söyleyen Babacan, gelinen noktada partiden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Başkanlık sistemi konusunda kendisini geri çektiği ve yeni sisteme inanmadığı şeklindeki eleştirilere Babacan, başlangıçta başkanlık sistemiyle ilgili kısa bir test süreci olduğu ve yeni sisteme geçtikten iki ay sonra Türkiye’de büyük bir ekonomik krizinin gözlemlendiği cevabını verdi. Başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını söyleyen Babacan, yeni ekonomi programlarını değerlendirirken bu programların bir karşılığının olmadığını bunlara güven duyulmadığını söyledi.

Parlamenter sisteme dönülmeli

Sputnik’in haberine göre Babacan, “Şu anda piyasalarda kısa vadeli yatırım geliyor ancak uzun vadeli gelmiyor. Çünkü Türkiye’nin ön görülebilir olmadığını görüyorlar. Bu nedenle işsizlik artıyor. Genç işsizlik ve genel işsizlik en yüksek durumda. İşsizliğin düşmesi için uzun vadeli yatırım gerekiyor” ifadelerini kullandı. Parlamenter bir sisteme geri dönmek istediklerini belirten Ali Babacan, denge ve kontrol sisteminin sağlandığı bir parlamentonun oluşturulması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yeniden güçlü bir parlamentonun kurulmasına ihtiyacı olduğunu dile getiren Babacan, demokrasinin parlamento sistemiyle yaşatılması gerektiğini ifade etti.

“Hür parlamenter sistem” önerilecek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Aralık ayının ilk yarısında resmen kurmayı planladığı partinin program ve tüzük taslakları tamamlandı.

Kulislere göre programda, yönetim sistemiyle ilgili olarak “eski parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” yerine Cumhurbaşkanı’nın sembolik olduğu, kuvvetler ayrılığının güçlü şekilde vurgulandığı “pür parlamenter sistem” önerilecek.

***

Kriz bakanları da vuruyor

İktidar sözcüleri Türkiye’de ekonomik krizin yaşanmadığını anlatırken kabineden iki bakanın aile şirketleri ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Tarım Bakanı Pakdemirli’nin aile şirketine haciz gelmesinden sonra Turizm Bakanı Ersoy’un ikiz kardeşinin yönettiği AtlasGlobal de kapısına geçici olarak kilit vurdu. Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin aile şirketi olan Türdeş Tarım’a 95 bin TL’lik borç nedeniyle haciz memurlarının gittiğini söyledi. Konuyla ilgili soru önergesi de veren Sevda Erden Kılıç, şöyle konuştu: “İcra işlemleri sırasında fabrikada kimse yokmuş. İcra memurları, çilingir yardımıyla işlem yapmış. Bir ülkenin bakanının aile şirketi bile icralık oluyorsa, vay siz sade vatandaşların halini düşünün. Demek ki ülke ekonomisi o kadar kötü ki bakanın aile şirketi o kadar zor durumda ki fabrikadaki eşyalar bile haczedilebiliyor.” Bu açıklamanın üzerinden bir ay geçmeden önceki gün de özel havayolu şirketi AtlasGlobal’den “Uçuşlarımızı 1 aylığına durduruyoruz” açıklaması geldi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ikiz kardeşi Murat Ersoy’un yapmakta olduğu AtlasGlobal’den yapılan duyuruda kararın hem terör olayları hem de ekonomik sebeplerle alındığı belirtildi.