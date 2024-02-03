Keyfîlik yol olursa sonu gelmez

Hukukçu Nimet Demir, Karar’daki yazısında, Can Atalay ile alakalı değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Demir, yazısında “Meclis Başkanlığı, Anayasanın 153. maddesindeki ‘’AYM kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’’ hükmü ile 158. maddesindeki “diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır’’ düzenlemesine rağmen, AYM’nin iki ihlal kararını göz ardı etmiş, keenlemyekün, yani yok hükmünde olan Yargıtay kararını baz alarak hukuka aykırı işlem yapmıştır. Şerafettin Can Atalay’la ilgili dava sürecinde Anayasa başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun gibi en temel yasalar ihlal edilmiştir. Söz konusu ihlaller, istendiğinde ve gerek görüldüğünde hukukun askıya alınma potansiyelini ifşa etmektedir. Keyfilik bir kez yol bulmaya görsün, tez zamanda arkası sökün eder.” dedi.

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