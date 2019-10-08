KHK’lar iptal edilsin

“KHK’liler Büyük Buluşması” etkinliğini yasaklamasının ardından toplantı 5 Ekim’de HDP ve Saadet Partisi Genel Merkez’lerinde düzenlendi.

KHK’liler Platformu’nun toplantıya ilişkin sonuç bildirgesi İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi’nde açıklandı. Gazete Duvar’ın haberine göre, bildirgede şunlar yer aldı: Yasalaşmış tüm KHK’lar iptal edilmelidir. Yargı bağımsızlığı tümüyle sağlanmalıdır. Tüm yargılamalar adil bir şekilde yapılmalıdır. Masumiyet karinesi esas alınmalıdır. Tutuksuz yargılama esas olmalıdır. İddianamelerin kısa sürede hazırlanarak, bireylerin mahkemeye çıkış sürelerinin hızlandırılması ve böylelikle tutukluluk sürelerinin kısaltılması sağlanmalıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü suç olmaktan çıkarılmalıdır. Mahkemelere yapılan baskılar nedeniyle hüküm giymiş kişilerin davalarının yeniden görülmesi sağlanmalıdır. Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yürütmenin kontrolünden ivedilikle çıkarılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Gündemde sıcağı sıcağına tartışılan yargı reformunun hazırlanma sürecinde tüm toplumsal kesimlerin bu sürece dahil edilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda KHK’lıların yaşadıkları ciddi hak ihlalleri ve sorunlarına karşı yapılması öngörülen/planlanan reformların hazırlanma sürecinde bizzat KHK’lılar Platformlarının yer alması sağlanmalıdır.

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