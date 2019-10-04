KHK’lıların buluşmasına yasak

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlemeyi planladıkları “KHK’liler Büyük Buluşması” Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Yılmaz Güney Sahnesi sorumlusuna tebliğ edilen yasak kararında, “ Düzenlenmek istenilen etkinlik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, Valiliğimizin 02.10.2019 tarihli ve 58604142.6736.(15151)-2019-20258 sayılı yazısı ile yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, KHK ile ihraç edilenlerin yanı sıra Cumartesi Anneleri’nin ve milletvekillerinin de konuşmacı olarak yer aldığı toplantının düzenleyicileri arasında yer alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yasak kararına ilişkin, “İktidar yine hukuksuzluğu tercih etti. İktidar yine toplumun anayasal haklarını ihlâl etmeyi amaçladı. Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara Valiliği’nin yazısıyla yasaklanmış. Neden hukuksuzluğun, yasa çiğnemenin ifşasından korkuyorsunuz” dedi.

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