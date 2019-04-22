CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırı sırasında sığındığı evden kamuflaj ve şapka giydirilerek çıkarılmak istendiğini, bunu "Buraya nasıl geldiysem öyle çıkacağım" diyerek reddettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden biri yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makam odasında basın mensuplarının "geçmiş olsun" dileklerini kabul etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, dün yaşanan saldırının hoş olmadığını, bunun planlı bir hareket olduğunu söyledi.

Protestoların kabul edilebileceğini ancak saldırı olayının farklı bir şey olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Sığındığı evdeki insanların kendisine gayet nazik davrandığını, hatta çay demlediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, evdekilerin "Evimiz yakılır mı?" korkusu da yaşadığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, daha önce de Artvin'de saldırıya uğradığını, İstanbul'da kendisine mermi atıldığını hatırlatarak, "Amacın, CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olayların ardından sığındığı eve gelen emniyet yetkililerinin, kendisini "kamuflaj ve şapka giyerek" bölgeden uzaklaştırmak istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Kabul etmedim, nasıl geldiysem öyle çıkacağım dedim." ifadelerini kullandı.

"Akar'a sormak lazım"

Kılıçdaroğlu, hayatında iki defa zırhlı araca bindiğini, bunlardan birinin Artvin'de, diğerinin ise Çubuk'ta gerçekleştiğini kaydetti.

Evde bulunduğu sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığı dağıtmak için yaptığı konuşmayı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Akar'a sormak lazım o ifadelerini, o atmosferde mi söyledi, ne demek istedi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yaşanan olaydaki provokasyonlara dikkati çekerek, sağduyulu davranmak gerektiğini vurguladı.