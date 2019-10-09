"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

09 Ekim 2019, Çarşamba 19:05
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu değerlendirmelerde bulundu.

NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

Yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacak

Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

Barış Pınarı Harekatı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.

***

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, bugün, bütün farklılıklar ve iç siyasette yaşanan tüm tartışmaların rafa kaldırılacağını, Türk ordusu cephede yerini aldığı anda tek siyasi partinin al bayrağın partisi olacağını ifade etti.

Mehmetçik'in, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yaracakları hususunda şüphesi olmadığını vurgulayan Akşener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askeri harekat, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."

"Türk topçusu atışa başladığında herkes susar"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından da harekata ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, paylaşımında "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın galib et; çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin." ifadelerini kullandı.

***

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

AA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Barış Pınarı'na ilişkin açıklama

    NATO'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi

    Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

    Tel Abyad'daki terör noktaları ateş altına alınıyor

    Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

    Barış Pınarı Harekatı başladı

    'Kitle imha silahları için Ortadoğu'da savaşa girdik ama silahlar yoktu'

    İstanbul'daki 6 okulda tahliye işlemleri devam ediyor

    Dünyanın en rekabetçi ekonomisi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

    'Klasik dolandırıcılık yöntemlerinden çok daha inandırıcı ve tehlikeli'

    'Bu bir hataydı, bu hatadan dolayı kullanıcılarımızdan özür dileriz'

    Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat ile ilgili Akar'dan açıklama

    Irak'ta ikinci acil paket de açıklandı

    Ekvador da karıştı: Yasama ve yargı kurumları da faaliyetlerini durdurdu

    Pentagon’dan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Çözüm çabaları zarar görmesin

    Mevzuat iyi, problem uygulamada

    'Suriye harekatı' hakkında Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'tan ortak açıklama

    Suriye sınırına 130 araçlık konvoy

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıklarının rantta istimali
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye iç savaşını bitirme ümidi doğmuşken...
    Ahmet BATTAL

    Bu devlet hukuk devletiyse…
    Raşit YÜCEL

    Medrese-i Yusufiye
    Süleyman KÖSMENE

    Bu asrın kanattığı, Bediüzzaman’ın sardığı yaralar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    ‘Kötü uygulama’dan kim sorumlu?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailenin manevî bağları
    Genel

    Mevzuat iyi, problem uygulamada
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî makamlara değil; vazifeye, hizmete bakmalısınız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.