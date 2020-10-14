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14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kılıçdaroğlu, Aliyev'e destek mektubu gönderdi

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:00
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e destek mektubu gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mektupta, 27 Eylül'de Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu ile sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar nedeniyle başlatılan ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasını hedefleyen harekatta şehit düşenlere başsağlığı diledi, gazilere şükranlarını sundu.

Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşı harekatı neticesinde otuz yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi destekliyoruz. Vatan topraklarınızın, esaretten kurtuluşu şimdiden mübarek olsun." ifadesine yer verdi.

Uluslararası toplumun Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal altında kalmasına ve bir milyonu aşkın kaçkın ve göçkünün yurtlarından koparılmasına bir çözüm bulamadığını belirten Kılıçdaroğlu, ata topraklarında doğmamış, oraları görmeden büyümüş nesillerin, Azerbaycan'ın topraklarını tamamen işgalden kurtaracağı günleri heyecanla beklediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, mektupta şunları kaydetti:

"Moskova'da varılan geçici ateşkesin sorunun çözümü için yeni bir fırsat yaratmasını umut ediyor ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardan tamamen çekilmesini kayıtsız bir şart olarak görüyoruz. Ermenistan'ın bunun yerine savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni sivil can kayıplarına yol açmasını ise lanetliyoruz. Tarih ve uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan'ın, sahada olduğu gibi diplomasi masasında da üstünlüğünü göstereceğine, haklı davasını sonuna kadar savunarak Yukarı Karabağ'ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır."

AA

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