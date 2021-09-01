Kılıçdaroğlu: Bayraktar, diğer eski bakanların da suçunu tescilledi

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, '17-25 Aralık 2013 Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları' olarak bilinen ancak iktidar partisinin darbe girişimi olarak adlandırdığı savcılık dosyalarındaki teknik takiplerin ve montaj olduğu iddia edilen ses kayıtlarının tamamının doğrulaması siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Bu konu ana muhalefetteki CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu’nun video konferansıyla yaptığı toplantıda gündeme geldi. Cumhuriyet gazetesi, Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına ilişkin olarak, “Dosyamda ne varsa doğrudur” açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun, “Bayraktar itirafta bulundu. Diğer eski bakanların da suçunu tescilledi. Talimat aldığı yeri de işaret ediyor. Gerçeklerin ortaya çıkarılması lazım” şeklinde konuştuğunu yazdı. Euronews Türkçe

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