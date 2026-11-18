Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık firması GENAR’ın araştırma raporuna göre ankete katılan kişilerin yüzde 81’i “fon krizi”nde hükümetin ihmali olduğunu düşünüyormuş.

Ayrıca yine ankete katılan “Cumhur İttifakı” seçmeninin yüzde 20’si seçimlerde tercihini değiştirebileceğini söylüyormuş. Ayrıca yine araştırmaya göre bu mesele iktidar partisinin oylarını da yüzde 3 nispetinde düşürmüş.

Rapora yansıyan verilere göre toplumun yaklaşık yüzde 60’ı fon krizinden haberdar, katılımcıların yüzde 47.6’sı krizin oy verme davranışına yansıdığını belirtiyor. 17 Eylül’den sonra AKP’nin oylarında düşüş olduğu belirtilen raporda, kararsızlarda ise artışın tespit edildiği aktarılıyor. Rapordaki çarpıcı sonuçlardan biri de (ankete katılanların) yüzde 68.2’si sorumluların hesap vereceğine inanmıyormuş.

Aynı araştırmada toplumun ekonomiye bakışı da ölçülmüş. Bu çerçevede; hane halklarının yüzde 61.7’si son bir yılda ekonomik durumun kötüleştiğini, yüzde 12’si ise iyileştiğini söylemiş. (Ayrıntılar için bkz: ekonomim.com, 16 Kasım 2026)

Her araştırmanın eksiği ya da fazlası olabilir. Ancak bu araştırmanın büyük ölçüde toplumdaki kanaatleri yansıttığı söylenebilir. Çünkü bu hadiseyi duymayan kalmadığı gibi, yaşanan hadisede iktidar partisinin sorumlu olduğu beyan ediliyor. Köylerde de şehirlerde de umumi kanaat bu yönde. Üstelik belki de ilk defa iktidarı destekleyenler de krizin sorumlusu olarak iktidar cenahını görüyor. Krizden iktidarın sorumlu tutulmasının bir sebebi de muhtemelen “iktidara oy verenler”in de bu krizden etkilenmiş olmasıdır. Küçük yatırımcıları bu işlere sevk eden, doğrudan ya da dolaylı olarak iktidar çevreleri olmuştu. Dolayısı ile küçük yatırımcılar da çok para kazanmak maksadıyla ellerindeki birikimlerini buralara yatırdılar. Neticede onlar kaybederken “bazıları” çok, hem de çok büyük kazandı. İşte itiraz da bu noktada başlamış oldu. Kaybedenler kendileri değil de “muhalefette olanlar” olsaydı muhtemeldir ki bu kadar itiraz yükselmeyecekti. Bu da her halde kaderin bir cilvesi olsa gerek.

Gelelim bu araştırma ya da anketin sandığa yansıma ihtimaline. Bazıları diyor ki “Vatandaş unutur, sandıktan yine bunlara oy verir.” Elbette bu da ihtimal dahilindedir, ancak vatandaşın “cebi” tutuşmuş olduğu için bu “yangın”ı unutması kolay olmaz. Dolayısı ile yaşanan krizden iktidarı sorumlu tutan yüzde 80’lik bir nispetin, bir “kamuoyu”nun seçimlerde sandığa yansıması olacağı büyük ihtimaldir.

Milletin bu haksızlıkları, bu hukuksuzlukları, bu kayırmacılıkları, bu usulsüzlükleri tam olarak unutacağına ihtimal vermiyoruz. Bu bakımdan gelecek seçimlerde sandıklardan farklı bir tablo çıkacağı düşünüyoruz.

Milletimiz ve memleketimiz için hayırlısının da bu olacağı yönünde kanaatimiz vardır, vesselam.