"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Emine Bulut' cinayeti hakkında açıklama

23 Ağustos 2019, Cuma 18:16
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta, Emine Bulut'un (38) yanında kızı varken, 2013 yılında boşandığı eski eşi F.V. (43) ile Hüseyin Kahya Mahallesi 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışma sonucu, F.V'nin eski eşi Emine Bulut'u bıçakla yaraladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine Bulut burada yaşamını yitirmiş, olayın faili olan F.V, kısa bir süre sonra Bahşılı köprüsü altında yakalanmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 Ağustos tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır ve halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır."

Şiddet içerikli görüntülere erişim yasağı 

Açıklamada, F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendiği ve olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere erişim ve yayın yasağı getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."

AA

Etiketler: emine bulut
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Samsun'dan üzücü haber

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Emine Bulut' cinayeti hakkında açıklama

    Bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

    Macron'a 'Sisi'yi kınayın' çağrısı

    'Dinimizde kadının canı dokunulmazdır'

    Ali Babacan partisi için Aralık'ta harekete geçecek

    G7 zirvesi yarın Fransa'da başlıyor

    Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

    Amerika Patriot teklifini rafa kaldırdı

    Almanya nükleer faciaya karşı önlem alıyor

    'Halk ekonomiye rağmen Trump'ı desteklemiyor'

    Fransa'da yolsuzluk yaptığı iddia edilen belediye başkanı görevden alındı

    Kapanan şirket sayısında büyük artış

    İzmir'de ne kadarlık alanın yandığı açıklandı

    Atanan öğretmen sayısı 4 yılda yarı yarıya azaldı

    Dolar 1.5 ayın zirvesinde

    Brezilya Başkanı Macron'a sert tepki gösterdi

    Macron: Türkiye'ye karşı zayıflık göstermeyeceğiz

    ABD'nin füze denemesi BMGK'ye taşındı

    Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminde “fiilî güç kullanmak”
    Süleyman KÖSMENE

    Haccın ihmali günahları neden arttırdı?
    Genel

    Münazarat kitabını yayın, medyada gündem olsun
    Faruk ÇAKIR

    Lider iyi, yanındaki mi kötü?
    Cevher İLHAN

    Yargısız infazla “kayyum darbesi”-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Namaz kötülükten uzak tutar
    Risale-i Nur'dan

    Nur-u Muhammedî, âlemin ruhu hükmünde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Macron: Türkiye'ye karşı zayıflık göstermeyeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çaldıran’da açılan İttihad-ı İslâm kapısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.