Kitleler özgürlük ve adalet istiyor

Türkiye’de 10 Haziran’da geniş katılımlı bir ‘Demokrasi Konferansı’ çağrısı yapan AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, RS FM’e konuk oldu.

Türmen bu çağrının gerekçelerini ve yankılarını anlattı. Rıza Türmen, “Neden bu konferans var? Çünkü Türkiye’de hak arama kapıları kapalıdır, hak arama kanalları tıkanmış durumda. Bu kadarını ben hiç görmedim. 10 Haziran’daki konferansımız hakikatin üzerindeki brandayı kaldırmayı amaçlıyor ifadelerini kullandı. Rıza Türmen, yaptığı açıklamalarda, “Bu konferans hak arayanların konferansıdır, bu konferans haklarını almak için yola çıkanların konferansıdır. Haklar talep edildiği taktirde vardır, talep edilmeyen haklar mevcut değildir ancak ileri sürüyorsanız haklarınızı o zaman bu hakların öznesi olursunuz. Neden bu konferans var? Çünkü Türkiye’de hak arama kapıları kapalıdır, hak arama kanalları tıkanmış durumdadır. Hakları elinden alınan, haksızlığa uğrayan, adalet isteyen büyük kitleler vardır. Özgürlük, eşitlik ve adalet isteyen çok kitleler vardır ve dalga dalga gelmektedir. Bu kadar büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar ve bu kadar çok ezilmişler. Bu kadarını ben hiçbir zaman görmedim. Kürtlerin, Alevilerin, kadın hareketlerinin, LGBT’nin, işinden atılan emekçilerin, işsizliğe mahkum edilen insanların, Boğaziçili öğrencilerin, KHK mağdurlarının, engellilerin, emeklinin ve sağlık çalışanlarının hepsinin hak talepleri var” ifadelerini kullandı.