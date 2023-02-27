Kızılay çadır satamaz

Kızılay’ın afetler sırasında ücretsiz olarak dağıtması beklenen çadırları bir başka yardım kuruluşuna ücretli olarak satması tepki çekti.

Ahbap Derneği’nin Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere hızlı bir şekilde tedarik etmek istediği çadırları özel üreticilerde bulamayınca Kızılay’dan satın alması tartışılmaya devam ediyor. Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent o anda hızlı karar almaları gerektiği için bu yola başvurduklarını, her şeyin usulüne uygun olarak yapıldığını ve bugün olsa yine aynı şeyi yapacaklarını vurguladı. Ahbap Derneği’nin resmi sosyal hesabından sürecin nasıl ilerlediği detaylı bir şekilde anlatıldı.

Kızılay’dan açıklama

Bunun üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da açıklamalarda bulundu. Kızılay’ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ’nin Türkiya Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal ettiğini belirtti. Sağlık bakanlığı, MSB, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taleplerini karşıladığını ifade eden Kınık Ahbap Derneği’nin de Kızılay’ın yurt dşı bir kuruluş için ürettiği logosuz çadırları maliyet fiyatından satın aldığını söyledi.

Tepki yağdı

Fakat Kızılay’ın afetler sırasında ücretsiz olarak dağıtması beklenen çadırları bir başka yardım kuruluşuna ücretli olarak satmasına sosyal medyada tepki yağdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Kimin malını kime sattınız? İnsanlar sokakta çaresizce çadır beklerken, Kızılay çadır satışı yapamaz. O çadırlar ücretsiz olarak bölge halkına ulaştırılmalıydı. Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor” yorumunda bulundu.

Afet yönetimine uymuyor

Euronews Türkçe’nin haberine göre, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne çadır satmasıyla ilgili “Kızılay’ın, olağanüstü hal ilan edilen deprem felaketinin ardından elindeki çadırları ivedi olarak sahaya sevk etmek yerine bir başka kuruluşa satarak yönlendirmiş olması ne afet yönetiminin hedefine ne de etik, hukuki değerler sistemine uygundur” açıklamasını yaptı. Akademisyen Refet Gürkaynak da “Deprem sonrasında Kızılay’ın elinde satacak çadır olması sadece Kızılay’ın işini yapmaması ile mümkündür. Ahbap’a satmakla depremzedeye satmak birdir” diyerek tepki gösterdi.