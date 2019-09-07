KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamalarda bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda, "Bu yeni bir süreç olacak. Netlik içerecek ve bizi uçsuz bucaksız, sonuç odaksız bir şekilde, ucu açık bir sürece sürüklemeyecek." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile son bir haftadır yürütülen çalışmalar hakkında, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını bilgilendirmesi, onların da değerlendirmelerini aldığı görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Meclis'te bulunan hükümet ve muhalefete mensup partilerin genel başkanlarıyla yararlı bir toplantı yaptıklarının belirten Akıncı, burada gerek 9 Ağustos'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yapmış oldukları toplantının sonuçlarını, aynı zamanda Lute'un son bir haftadır kendisi ve Anastasiadis ile yürüttüğü çalışmalarda geldikleri noktayı ele aldıklarını söyledi.

Akıncı, daha önce 9 Ağustos toplantısıyla ilgili tutanakların diğer görüşmelerin tutanakları gibi Meclis'e, Başbakanlığa, Dışişleri Bakanlığına ve diğer bütün ilgili yerlere zamanında iletildiğini anımsatarak, o toplantının içeriğiyle ilgili olarak da bugün ayrıca değerlendirmelerde bulunduklarını altını çizdi.

"Yeni bir süreç olacak"

Geçmiştekine benzer bir sürecin peşinde olmadıklarını vurgulayan Akıncı, "Bu yeni bir süreç olacak. Netlik içerecek ve bizi uçsuz bucaksız, sonuç odaksız bir şekilde, ucu açık bir sürece sürüklemeyecek. Dolayısıyla biraz daha sabırla konunun değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Belli konularda belli yargılara, daha süreç bitmeden veya oluşmakta olan metin ortaya çıkmadan kendi dünya görüşleri çerçevesinde peşin yargılara sahip arkadaşlarımız olabilir. Ancak benim nacizane görüşüm ve tavsiyem, ortaya bir sonuç çıkmadan onun hakkında peşin yargılı davranmamak herkes için daha doğru ve sağlıklı olur düşünüyorum." dedi.