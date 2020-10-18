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19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'dan ilk açıklamalar

18 Ekim 2020, Pazar 22:58
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu.

 

Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi.

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır." ifadelerini kullanan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye'nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim.” diye konuştu.

"KKTC'yi birlikte daha ileriye taşımak için çalışma yürüteceğiz"

KKTC'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik güçlükleri aşmasına yardım eden Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, ''Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum. Seçim malzemesi yapmak için Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Tatar, bu seçimin ardından gerilimin de geride kaldığını dile getirdi.

"Artık birlik beraberlik içinde KKTC'yi birlikte daha ileriye taşımak için çalışma yürüteceğiz." diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Ben Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim. Halkımızdan aldığım onay doğrultusunda kendi topraklarımıza, kendi devletimize ve Türkiye'mizin garantörlüğüne sahip çıkacağımı dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum.''

Tatar, cumhurbaşkanı olarak, anayasa gereği tarafsızlığını koruyarak, tüm halkın cumhurbaşkanı olacağını, herkesi kucaklayacağını ve toplumsal uzlaşı içinde Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuracağını vurguladı.

"Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır"

"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum; Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır ve egemenliklerini bütün dünyaya haykıracaklarıdır." ifadelerini kullanan Tatar, şunları söyledi: 

"Kıbrıs'ın kuzeyinde çözüm modeli ne olursa olsun biz varız, var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman KKTC ile Türkiye'nin bağlarını koparamayacaklar. Bu topraklarda gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya ilelebet devam edecektir. Önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bunları anlayabilmek ve bu tuzaklara düşmemektir. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taçlandırmak için, bir çözüm uğruna bir maceraya girmek, ekonomik olarak rahatlamak için egemenliğimizi zaafiyete uğratmalarına, hiç istemediğimiz bir noktaya taşıyabilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz."

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de mesaj göndererek, "Evet Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varız, ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir.'" diye konuştu.

 

AA

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