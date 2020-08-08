Koca: Hastane doluluk oranlarımızda değişiklik yok

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.

Koca'nın değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok." ifadelerini kullandı. AA

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