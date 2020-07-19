Koca: İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10 oldu. Koca'nın değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı. AA

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