Koca: Salgın, İstanbul'da kontrol edilmezse baş edilebilir olmaktan çıkacak

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi.

"Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var"

Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

"Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak." dedi.

İşverenlere çağrı

İşverenlere seslene Bakan Koca, "İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın." dedi.

"Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor." dedi.

"Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için." dedi.

"İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir"

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, "Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum." dedi.

"Yerli aşı gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir"

Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısına ilişkin, "Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse." dedi.

"Şu anda seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, "Şu anda (seyahat) kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi.

Partiler ve müzikli ortamlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur." dedi.

"Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor"

Bakan Koca,İstanbul'un test kapasitesine ilişkin, "İstanbul'un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor." dedi.

"Aşıyı temin etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin"

Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin." dedi.

Grip aşısı temini

Sağlık Bakanı Koca, grip aşısı teminine ilişkin, "2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz." dedi.