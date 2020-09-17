Koca: Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, ağır hasta sayısı 1372 oldu. 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.
Koca'nın değerlendirmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde." ifadelerini kullandı.
AA